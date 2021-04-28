Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi
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Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Göstericilerden detaylar Göstericilerin dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmalarına tepki gösterdi.

Göstericilerden detaylar

Göstericilerin dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmalarına tepki gösterdi. Göstericiler, seçimlerin belirlenen tarihlerde yapılması için gösteri düzenledi.

Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi
Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi
Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi
Filistin'de seçimlerin ertelenmemesi için gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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