Filistin'de seçimlerin 6 ay içinde yapılması konusunda anlaşıldı

El Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ve HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yaptığı açıklamada, iki hareketin Filistin'de yasama ve devlet başkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

El Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ve HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yaptığı açıklamada, iki hareketin Filistin'de yasama ve devlet başkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

El Fetih ve HAMAS hareketleri arasında yapılan görüşmelerin ardından Filistin'deki seçimlerin 6 ay içinde yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. El Fetih Hareketi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ve HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri yaptığı açıklamada, iki hareketin Filistin'de yasama ve devlet başkanlığı seçimlerinin 6 ay içinde yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Rucub ve Aruri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Önümüzdeki 6 ay içinde yasama seçimlerinin ardından devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına karar verdik. Sonra Filistin Kurtuluş Örgütü Ulusal Konseyi seçimleri yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Filistin'de devlet başkanlığı ve yasama seçimleri en son 2005 ve 2006 yıllarında yapılmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı