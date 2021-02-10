Filistin'de seçim hazırlıkları kapsamında seçmen kayıt süreci başladı

Filistin Merkez Seçim Komisyonu, bu yıl yapılacak genel ve başkanlık seçimleri için seçmen kayıt sürecinin başladığını duyurdu.

Filistin Merkez Seçim Komisyonu, bu yıl yapılacak genel ve başkanlık seçimleri için seçmen kayıt sürecinin başladığını duyurdu.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır, seçmen kayıt işlemleri için işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde merkezler kurulduğunu belirtti.

Seçmen kayıtlarının alınmaya başlandığını aktaran Nasır, bu sürecin 16 Şubat'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Seçim kararına ilişkin başkanlık kararnamesinin imzalandığı günden bu yana süren elektronik kayıt sürecinde 2,4 milyon Filistinlinin kayıt yaptırdığı bilgisini veren Nasır, bunun da oy hakkına sahip kişilerin yüzde 85'ine tekabül ettiğini ve bu sayının yüzde 90'a ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Gazze'de 21 seçmen kayıt merkezi kuruldu

Öte yandan Merkez Seçim Komisyonu Uygulama Müdürü Hişam Kuhayl, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde de 21 merkezin kurulduğunu söyledi.

Kuhayl, saha ekiplerinin kentlerde kayıt almaya başladığını aktardı.

Filistin Merkez Seçim Komisyonundan bir heyet, Beit Hanun (Erez) kontrol noktası üzerinden Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne geçmişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili özel mahkeme kurulması dahil bir çok konuda anlaşmaya varmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Başbakan Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat