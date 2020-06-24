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Filistin'de salgın nedeniyle durma noktasına gelen turizmin bu yıl yeniden canlanması zor görünüyor

Filistin'de yaklaşık 4 aydır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi bir durgunluk yaşayan turizm sektörünün bu yıl yeniden canlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Filistin'de salgın nedeniyle durma noktasına gelen turizmin bu yıl yeniden canlanması zor görünüyor
24.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:07

Filistin'de yaklaşık 4 aydır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi bir durgunluk yaşayan turizm sektörünün bu yıl yeniden canlanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Filistin'de ilk olarak 5 Mart'ta Beytüllahim kentinde Yunanistan'dan gelen turistlerle temas eden otel çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından hemen "olağanüstü hal" ilan edilmiş daha sonra bunu sokağa çıkma yasağı ve bazı kısıtlamalar takip etmişti.

Son zamanlarda vaka sayılarında yeni bir çıkışın gözlendiği Filistin'de, bu durumdan en çok etkilenen sektörler arasında turizm yer alıyor. Turizm Bakanlığının, bu konuda sarf ettiği çabalara rağmen sektörün eski canlılığına kavuşacağına dair bir umut olmadığı ifade ediliyor.

"Salgından en çok etkilenen sektör turizm"

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muayaah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinden en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu dile getirdi.

"Turizm, salgından ilk etkilenen ve en geç iyileşecek olan sektör." diyen Muayaah, bakanlığın turizmin yeniden canlandırılması için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptığını ancak bu durumun virüsün ülkedeki seyriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Muayaah, otellerin, restoranların, turizm ofislerinin ve müzelerin bu süreçte ciddi zarar yaşadığını hatırlattı.

Yerli turistlerin bile ziyaret konusunda çekinceli olduğuna işaret eden Muayaah, şu anda turizmden bahsetmek için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.

Filistinli Bakan, "Turizm sektöründeki zararın, bu yılın sonuna kadar yaklaşık bir milyar dolar olması tahmin ediliyor." dedi.

Muayaah ayrıca Filistin'in Beyt Sahur kentinin birkaç gün önce Dünya El Sanatları Konseyi tarafından "el sanatları kenti" seçildiğine işaret ederek, salgının ardından kente verilen bu payenin Filistin turizmi açısından önemli bir etkisi olacağını sözlerine ekledi.

Beyt Sahur; 2016'da El Halil'den sonra Dünya El Sanatları Konseyi tarafından "el sanatları kenti" seçilen ikinci Filistin kenti oldu.

Turizmin merkezi Beytüllahim'de yaprak kımıldamıyor

Salgından en fazla etkilenen ve virüsün ilk tespit edildiği yer olan Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kenti, başlıca gelir kaynağı olan turizmle milli gelirin yüzde 6'sını sağlıyor. Kent, haliyle turizimde yaşanan durgunluktan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi ve çevresi, eski şehirle turistlerin ilgisini çeken Beytüllahim turizmde yaşanan durgunluğun en net görüldüğü yerlerden biri.

Salgın sürecinden önce dünyadan milyonlarca hacı adayı ve turisti ağırlayan Doğuş Kilisesi, bu günlerde bölge sakinleri tarafından bile minimum ölçüde ziyaret ediliyor.

Kilise çevresindeki yaklaşık 70 dükkan ise virüsün tespit edildiği mart ayının başından bu yana kapalı.

"Turizm sektörü hariç ülkede hayat normale dönmeye başladı"

Kilise yakınlarındaki dükkan sahiplerinden Filistinli Louis Mikel (53) sektördeki durgunluk nedeniyle aylardır dükkanını açmadığını söyledi.

İşlerinin dış turizme bağlı olduğuna dikkati çeken Mikel, eşiyle birlikte 42 yıldır bu dükkanı işlettiklerini ayrıca turist rehberliği de yaptıklarını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle gelecek aylar için yapılan rezervasyonların da iptal edildiğini aktaran Mikel, "Turizm sektörü hariç ülkede hayat normale dönmeye başladı. Mart ayından bu yana dükkanları açmadık, turist yok." dedi.

"Dış turizm, turizm sektörünün kalbi gibidir"

Bölge esnaflarından Edward Tabaş da mart ayının başından bu yana hareketliliğin olmadığını, dolayısıyla vaktini dükkanında yeni düzenlemeler yaparak geçirdiğini anlattı.

Dükkanın yanı sıra zeytin ağacından ürünler yapılan bir fabrikası olduğunu dile getiren Tabaş, "Dükkanda ve fabrikada çalışan 30 kişi aylardır işsiz. Gerçekten zararımız büyük ." ifadelerini kullandı.

Tabaş, "Dış turizm, turizm sektörünün kalbi gibidir. Dış turizm olmadan bu sektör mahvolur." dedi.

Son günlerde vaka sayılarında yeniden artışın görüldüğü Filistin'de şu ana kadar 1375 kişide virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Mey Keyle, Kovid-19'da ikinci dalganın başladığını, tüm vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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