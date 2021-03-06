Filistin'de Ramallah Covid-19 nedeniyle sıkı tecrit altına alındı
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Filistin'de Ramallah Covid-19 nedeniyle sıkı tecrit altına alındı

06.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:20
Filistin'de Ramallah Covid-19 nedeniyle sıkı tecrit altına alındı

Filistin'de Ramallah'ın korona virüs nedeniyle sıkı tecrit altına alınmasının kararlaştırılması üzerine kent bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Filistin'de Ramallah'ın korona virüs nedeniyle sıkı tecrit altına alınmasının kararlaştırılması üzerine kent bir hafta süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentinin korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle sıkı tecrit altına alınmasına karar verdi. Söz konusu karar kapsamında kent, bir hafta süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bu akşamdan itibaren 14 Mart'a kadar uygulanacak tecrit kararı, kamusal hayatın yanı sıra birçok ticari faaliyeti de kapsıyor. Market ve bakkalların, pazar ve perşembe günleri gündüz saatlerinde açılabilecekleri, fırın ve eczanelerin ise karardan muaf olacağı kaydedildi.

Ramallah'ta yaklaşık bir aydır günlük vaka sayısı ve hastaneye yatış oranı yüksek düzeyde seyrediyor. Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, ülkede son 24 saatte 2 bin 11 vaka tespit edildiğini ve 19 kişinin virüs hayatını kaybettiğini bildirdi. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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