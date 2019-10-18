Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti Palmiye ağaçları Palmiye atıklarının toplanması ve işleme konulması Palmiye atığından kağıt mendil üreten fabrika Kağıt mendillerin üretilme aşaması Fabrikayı kuran Filistinli Tarık Saade ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'nın...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti
Palmiye ağaçları
Palmiye atıklarının toplanması ve işleme konulması
Palmiye atığından kağıt mendil üreten fabrika
Kağıt mendillerin üretilme aşaması
Fabrikayı kuran Filistinli Tarık Saade ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor.
Eriha kentinde bulunan fabrikanın sahibi Filistinli Tarık Saade, palmiye atıklarını kağıt mendile dönüştürme hikayesini AA muhabirine anlattı.
Bu konuda hazırladığı bir araştırmayla 7 yıl önce yola çıktığını belirten Saade, 2014 yılında geldiği noktanın ona cesaret verdiğini ve umutlandırdığını söyledi.
Saade fabrikası için "dünyada ilk" diyor
Filistin kurumlarından buluşunun patentini aldığını ifade eden Saade, daha sonra Eriha kentinde "dünyada ilk kez palmiye yapraklarından kağıt üreten" bir fabrika kurduğunu ifade etti.
Fabrikada halihazırda palmiye atıkları ve yapraklarından yüzde 76 oranında selüloz elde ettiğini aktaran Saade, fabrikada çalışan işçilerin, verimli toprakları nedeniyle palmiye ağaçlarının yoğun olduğu Eriha'da, tonunu 100 dolara satın aldığı palmiye atıkları topladıklarını ifade etti.
Mendil fabrikasının müdürü Muhammed Humeydan da kağıt mendil üretiminin çok vakit ve çaba istediğini söyledi.