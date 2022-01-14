Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi - Haberler
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Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi

Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 699'a çıktı.

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 699'a çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 222 kişide daha Omicron varyantı görüldüğü belirtildi.

Söz konusu vakaların tamamının işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldüğü ve toplam sayının 699'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, Filistinlileri "kendilerini ve ailelerini korumaları için aşı merkezlerine giderek aşılarını yaptırmaya" çağırdı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 474 bin 762 vaka tespit edildi, 5 bin 7 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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