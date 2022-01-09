Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 291'e yükseldi

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 291'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 49 kişide daha Omicron varyantı görüldüğü belirtildi.

Tespit edilen vakaların tamamının işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, toplam sayının ise 291'e yükseldiği aktarıldı.

Bir günde 261 vaka tespit edildi

Açıklamada ayrıca, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, bir günde 261 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 9 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 58 kişinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ilk olarak 23 Aralık'ta yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 472 bin 910 vaka tespit edildi, 4 bin 987 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 bin 834 aktif vaka bulunuyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet