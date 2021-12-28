Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi - Haberler
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Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi

Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 48'e yükseldi
AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 48'e çıktı.

Filistin'de Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısı 48'e çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişide daha Omicron varyantı görüldüğü belirtildi.

Tespit edilen vakalardan birinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde geri kalanının ise işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, toplam sayının ise 48'e yükseldiği aktarıldı.

Bir günde 296 vaka tespit edildi

Açıklamada ayrıca İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, bir günde 296 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 7 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ilk olarak 23 Aralık'ta yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 469 bin 748 vaka tespit edildi, 4 bin 919 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede halihazırda 4 bin 202 aktif vaka bulunuyor.

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AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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