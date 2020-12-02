Filistin'de OHAL uygulaması 1 ay daha uzatıldı
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Filistin'de OHAL uygulaması 1 ay daha uzatıldı

02.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:57
Filistin'de OHAL uygulaması 1 ay daha uzatıldı

Filistin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 30 gün daha uzatıldı.

Filistin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 30 gün daha uzatıldı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede salgınla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 30 gün daha uzatılmasını içeren kararnameyi imzaladı. Böylelikle ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiği Mart ayından bu yana OHAL uygulaması 4. kez uzatılmış oldu.

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaileh, Filistin'de son 24 saatte 2 bin 188 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini ve 16 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 90 bin 192'ye, toplam ölü sayısı ise 763'e yükseldi. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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