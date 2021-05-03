Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı
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Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı

Filistin'de OHAL 30 gün daha uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 gün daha uzatılması yönünde kararname çıkardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'de korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 gün daha uzatılması yönünde kararname çıkardı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Filistin'de ilan edilen olağanüstü hal 30 gün daha uzatıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin genelinde OHAL'in 30 gün süre ile uzatılması yönünde kanun hükmünde kararname çıkardı. Abbas, ülkedeki ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği 5 Mart'tan bu yana Filistin'de 15 kez OHAL kararını uzattı.

Filistin'de toplam vaka sayısı 297 bin 638'e, toplam can kaybı ise 3 bin 272'ye ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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