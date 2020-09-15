Filistin?de ?normalleşme? anlaşmasına protesto
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Filistin?de ?normalleşme? anlaşmasına protesto

Filistin'de İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzalayacağı 'normalleşme' anlaşması karşıtı protesto düzenlendi.

Filistin?de ?normalleşme? anlaşmasına protesto
15.09.2020 22:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:54

Filistin'de İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzalayacağı 'normalleşme' anlaşması karşıtı protesto düzenlendi.

Filistin'in başkenti Gazze'de, İsrail karşıtı protesto düzenlendi. İsrail'in BAE ve Bahreyn arasında bu akşam ABD'nin başkenti Washington'da imzalayanacağı 'normalleşme' anlaşmasına tepki gösteren Filistin halkı, anlaşmayı ve İsrail'in işgal politikasını reddettiklerini söyledi. Filistin Popüler Direniş Komiteleri lideri Muhammed Al-Barim, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Evet bugün burada tüm Filistinliler birleşti ve İsrail'in anlaşmasını reddediyor. Bu anlaşmanın Arap ve İslami değerlere aykırı olduğunu düşünüyoruz. İsrail ile anlaşma imzalayan her ülkenin, Filistin halkına ihanet ettiğini düşünüyoruz' dedi.

'İSRAİL'İN İŞGALCİ POLİTİKASINI REDDEDİYORUZ?

Filistin Kurtuluş Hareketi lideri Yasser Khalaf ise 'İsrail'in işgalci politikasını reddediyoruz' dedi. Khalaf, 'İsrail, Arap ve İslam uluslarının merkezi düşmanıdır ve Arap topraklarını işgal eden bir devlettir. Filistin'in İslam ulusunun davası olduğunu onaylıyoruz, bu nedenle Araplar ve Müslümanlar Filistinlilerin kararlılığını desteklemeli İsrail işgali karşısında direnmelidir' dedi.


Kaynak: DHA

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