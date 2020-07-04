- Filistin'de meyve-sebze halinde yangın - Filistin'de meyve-sebze halinde yangın Filistin'in Nablus kentindeki meyve-sebze halinde yangın çıktı.

- Filistin'de meyve-sebze halinde yangın

NABLUS - Filistin'in Nablus kentindeki meyve-sebze halinde yangın çıktı.

Filistin'in Nablus kentinde bulunan meyve-sebze halinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın halde bulunan depoların büyük bölümünü sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, halde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA