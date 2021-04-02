Filistin'de Kovid-19 vakaları yüksek seyrediyor

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki korkutan artış devam ediyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki korkutan artış devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 248 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1185'inin Gazze Şeridi'nde 1063'ünün de Batı Şeria'da görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 16 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 917'ye çıktığı, toplam vaka sayısının ise 275 bin 479'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son üç günde 1000'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 620 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 67 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci