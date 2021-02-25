Filistin'de Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yeniden yükselmeye başladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 100 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Keyle, vakalardan 1433'ünün Batı Şeria'da, 575'inin Doğu Kudüs'te, 92'sinin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktardı.

Tedavi gören 11 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 216'ya çıktığını kaydeden Keyle, toplam vaka sayısının da 203 bin 260'a yükseldiğini ifade etti.

Keyle, hastalardan 101'inin durumunun ağır olduğu, 186 bin 344 kişinin ise iyileştiği bilgisini verdi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında geçen hafta 1000'in altında düşen günlük vaka sayısında, son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Hafta başından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar nedeniyle Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

İsrail, geçen hafta Batı Şeria'dan Gazze'ye gönderilen 2 bin doz aşının girişini kısa süreliğine engellemişti.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci