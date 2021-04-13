Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı
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Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini aştı

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 301 bin 547'ye ulaştı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 301 bin 547'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1911 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1292'sinin Gazze Şeridi'nde, 619'nun da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tespit edildiği ifade edildi.

Tedavi gören 18 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 168'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 301 bin 547'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hastalardan 182'sinin durumunun ağır olduğu, 265 bin 333 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vakaların son günlerde düşmeye başlaması dikkati çekiyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamaların ardından son günlerde yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vakalar son üç gündür düşmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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