Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı
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Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bine yaklaştı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 300 bine dayandı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 300 bine dayandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 762 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1764'ünün Gazze Şeridi'nde, 998'inin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 26 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 150'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 299 bin 663'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca hastalardan 186'sının durumunun ağır olduğu, 262 bin 985 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer alırken, bugüne kadar Batı Şeria'da 113 bin 958, Gazze Şeridi'nde ise 33 bin 28 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı vurgulandı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda vaka sayılarının 1500'ün üzerine çıkmasının ardından getirilen kısıtlamalarla oranlar yarı yarıya azalmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı giderek artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar 694 hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 83 bini aştı.

İsrail ablukası nedeniyle zor durumda olan Gazze'deki sağlık sisteminin yükünün salgınla daha da arttığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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