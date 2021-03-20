Filistin'de Kovid-19 toplam vaka sayısı 250 bine yaklaştı
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Filistin'de Kovid-19 toplam vaka sayısı 250 bine yaklaştı

20.03.2021 18:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:28
Filistin'de Kovid-19 toplam vaka sayısı 250 bine yaklaştı

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısının 250 bine yaklaştığı bildirildi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısının 250 bine yaklaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 1780 kişinin testi pozitif çıktı.

Açıklamada, vakalardan 1231'inin işgal altındaki Batı Şeria'da, 301'inin Doğu Kudüs'te, 248'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 656'ya, toplam vaka sayısının ise 249 bin 421'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 192'sinin durumunun ağır olduğu, 222 bin 916 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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