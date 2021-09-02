Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka ve vefat sayısındaki artış devam ediyor

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki yükseliş sürüyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki yükseliş sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 886 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 11 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1595'inin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1291'inin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 967 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 377 bin 143'e yükseldi.

Aktif vaka sayısının 25 bini aştığı Filistin'de hastalardan 52'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'in altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat