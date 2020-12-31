Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 155 bini aştı

??????? Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 1529'a yükseldi, vaka sayısı da 155 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 29 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 560'ının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 708'inin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Hastalardan 118'inin yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 28'inin de solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Nüfusu 5,2 milyon olan Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1529'a, vaka sayısı da 155 bin 365'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 132 bin 818'e ulaştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık ila 2 Ocak tarihleri için 19.00- 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat