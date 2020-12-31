Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 155 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 155 bini aştı

31.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:28
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 155 bini aştı

??????? Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 1529'a yükseldi, vaka sayısı da 155 bini geçti.

??????? Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artarak 1529'a yükseldi, vaka sayısı da 155 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 29 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni vakaların 560'ının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 708'inin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Hastalardan 118'inin yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 28'inin de solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Nüfusu 5,2 milyon olan Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1529'a, vaka sayısı da 155 bin 365'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 132 bin 818'e ulaştı.

Filistin yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da 17 Aralık ila 2 Ocak tarihleri için 19.00- 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 155 bini aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:52:18. #1.14#
title