Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 131 bini aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 131 bini aştı

16.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:26
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 131 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 1156'ya yükseldi, vaka sayısı da 131 bini geçti.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 1156'ya yükseldi, vaka sayısı da 131 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 26 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 240 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Yeni vakaların 1305'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 935'inin ise Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini aktaran Keyle, 137 hastanın yoğun bakım ünitesinde olduğunu, 39 hastanın da solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğünü ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle toplam can kaybı 1156'ya, vaka sayısı 131 bin 37'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 104 bin 813 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İlgili Haberler

Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısı 76 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 şehirde tam karantina uygulanacak
Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 şehirde tam karantina uygulanacak
Artırılan tedbirler Kovid-19 vaka sayılarını azaltıyor
Artırılan tedbirler Kovid-19 vaka sayılarını azaltıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Falcao Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 131 bini aştı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:36:03. #1.14#
title