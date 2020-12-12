Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 123 bini aştı
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Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 123 bini aştı

12.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:28
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 123 bini aştı

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1062'ye yükseldi, vaka sayısı da 123 bini geçti.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1062'ye yükseldi, vaka sayısı da 123 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 33 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, 1845 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 182 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Salgının başladığı mart ayından bu yana en yüksek can kaybının bugün kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, 83 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bugünkü can kayıplarından 13'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 20'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlık, son verilerle marttan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1062'ye, vaka sayısının 123 bin 2'ye yükseldiğini, iyileşen sayısının da 96 bin 531 olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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