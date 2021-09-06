Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor

Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş dikkati çekiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 742 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 17 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1406'sının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1336'sının ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği ifade edildi.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 385 bin 887'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 30 bine yaklaştığı Filistin'de hastalardan 55'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mesut Akusta Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.09.2021 16:09:06. #1.13#

title