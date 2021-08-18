Filistin'de Kovid-19 salgınında dördüncü dalga endişesi büyüyor
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Filistin'de Kovid-19 salgınında dördüncü dalga endişesi büyüyor

Filistin'de Kovid-19 salgınında dördüncü dalga endişesi büyüyor
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiğini" belirterek, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) dördüncü dalgaya girme endişesinin arttığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiğini" belirterek, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) dördüncü dalgaya girme endişesinin arttığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakaları arasında hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyanların sayısında artış yaşandığını belirtti.

Nezzal, "Geçtiğimiz dönemde vaka ve hastaneye yatış sayılarında azalma olmuştu. Ama şimdi durum daha da kötüye gidiyor ve biz bunu Delta varyantının Filistin'e girmesinin başlangıcından beri bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Kovid-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişelerinin olduğunu vurgulayan Nezzal, Sağlık Bakanlığının gerekli tedbirleri aldığını ve hasta kabulüne hazır olduğunu kaydetti.

- Yaklaşık 800 yeni vaka tespit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 798 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 349'unun işgal altındaki Batı Şeria'da, 404'ünün de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedildi.

Son verilerle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 351 bin 798'e ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 893 kişi ise hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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