Filistin'de Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısı giderek artıyor
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Filistin'de Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısı giderek artıyor

Filistin'de Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısı giderek artıyor
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısındaki artış sürüyor.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısındaki artış sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 483 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 11 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1512'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 971'inin ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 48 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 393 bin 777'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 31 bini aştığı Filistin'de hastalardan 70'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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