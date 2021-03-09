Filistin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 400'e ulaştı
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Filistin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 400'e ulaştı

09.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:48
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 400'e ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 400 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 400 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1828 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Tedavisi süren 13 hastanın hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 400'e, toplam vaka sayısının da 226 bin 734'e yükseldiği ifade edildi.

Vakalardan 1693'ünün Batı Şeria'da, 135'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği kaydedilen açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hastalardan 155'inin durumunun ağır olduğu, 201 bin 793 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Filistin yönetimi, salgın nedeniyle başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok kentinde cumartesiden itibaren bir haftalık karantina uygulamasına başlamıştı.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

İsrail, dünden itibaren ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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