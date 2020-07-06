Filistin'de Kovid-19 hastası kadının bebeği sezaryen doğumla kurtarıldı Filistin Sağlık Bakanlığı, annesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bebeğin, kalp atışlarının zayıflaması üzerine sezaryen doğumla kurtarıldığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, annesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bebeğin, kalp atışlarının zayıflaması üzerine sezaryen doğumla kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Halil Hastanesi'ne gelen 23 yaşındaki Kovid-19 hastası Filistinli kadın salgın hastalıklar bölümünde muayene edildi.

Muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıfladığının anlaşılmasının ardından doktorlar, anne adayını acilen sezaryen doğuma aldı.

Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Filistin'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 21'e, vaka sayısı ise 4 bin 786'ya yükseldi.

Kaynak: AA