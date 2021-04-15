Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı

Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 204'e yükseldi, toplam vaka sayısı 305 bini geçti.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 204'e yükseldi, toplam vaka sayısı 305 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1717 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1162'sinin Gazze Şeridi'nde, 555'inin de Batı Şeria'da tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 14 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 3 bin 204'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 305 bin 187'ye yükseldiği ifade edildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria bölgelerindeki vaka sayılarında son günlerde düşüş yaşanıyor.

Batı Şeria'da geçen ay 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayıları, getirilen kısıtlamaların ardından yaklaşık yüzde 60 azaldı.

Gazze Şeridi'nde ise geçen hafta 1900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayıları son günlerde düşmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:03:08. #1.14#

title