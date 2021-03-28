Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti
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Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki düşüş sürerken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki düşüş sürerken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 857'sinin Batı Şeria'da, 857'sinin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarılırken, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hastalardan 24'ünün daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 834'e, toplam vaka sayısının da 265 bin 934'e yükseldiği kaydedildi.

Durumu kritik 207 hasta olduğu, 237 bin 553 kişin ise iyileştiği aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında dikkati çeken artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Getirilen kısıtlamalar nedeniyle Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısında dün ve bugün yaşanan düşüş göze çarpıyor.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vakaların giderek artması ve son 2 günde bu sayının 600'ün üzerinde çıkması dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip bölgede bugüne kadar virüs nedeniyle 599 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 63 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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