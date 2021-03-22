Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti
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Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti

22.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:26
Filistin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 708'e yükseldi.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 708'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 hastanın daha vefat ettiği, 2 bin 338 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1980'inin Batı Şeria'da, 358'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarılırken, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ilişkin ise bilgi verilmedi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 708'e, vaka sayısının da 254 bin 6'ye çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 198'inin durumunun ağır olduğu, 226 bin 203 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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