Filistin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 2 bin 997'ye yükseldi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 2 bin 997'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 593 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1463'ünün Gazze Şeridi'nde, 1130'unun da Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te görüldüğü ifade edildi.

Tedavi gören 21 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 997'ye, vaka sayısının da 285 bin 163'e çıktığı aktarıldı.

Gazze'deki vaka sayılarında korkutan artış

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözleniyor.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 640 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 73 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat