Filistin'de koronavirüs tedbirleri
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi.
15.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:51
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de katıldı.
Kaynak: AA