Filistin'de koronavirüs tedbirleri
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Filistin'de koronavirüs tedbirleri

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

15.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:51
Filistin'de koronavirüs tedbirleri

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de katıldı.

Filistin'de koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Filistin'de koronavirüs tedbirleri

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