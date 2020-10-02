Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

02.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:03
Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8'inci aya girilmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Charles Michel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aslıhan Güner Çağatay Ulusoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ateş Avrupa Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 23:06:37. #1.14#
title