Filistin'de koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yayımladığı kararnameyle OHAL süresini yarından itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İlk olağanüstü hal işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ilan edilmişti. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL'de 8'inci aya girilmiş oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 379, vaka sayısının da 51 bin 607 olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz