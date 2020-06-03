Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın OHAL süresini 4 Haziran'dan itibaren 1 ay daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 3 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından Filistin'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını 451 olarak açıklamıştı. Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA