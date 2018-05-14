Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail için Harika Bir Gün

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 37 Filistinliyi şehit ederken, 1000'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

TRUMP: İSRAİL İÇİN HARİKA BİR GÜN

Bütün bu yaşananların ardından ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "İsrail için harika bir gün." ifadesini kullandı.