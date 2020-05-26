Filistin'de karantina kaldırıldı
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Filistin'de karantina kaldırıldı

Filistin, korona virüs vaka sayılarında hızla düşüş gözlemlenmesinin ardından 5 Haziran'da son bulması planlanan karantinayı kaldırma kararı aldı.

Filistin'de karantina kaldırıldı
26.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:00

Filistin, korona virüs vaka sayılarında hızla düşüş gözlemlenmesinin ardından 5 Haziran'da son bulması planlanan karantinayı kaldırma kararı aldı. Toplu taşıma araçlarının normale dönmesinin ilan edildiği karar kapsamında kafeler, restoranlar, mağazalar, camiler de bugün açıldı.

Korona virüs salgını kapsamında ülkeler tek tek aldıkları önlemleri gevşetiyor. Normale dönüş sürecine hız veren ülkelerden biri de Filistin oldu. Filistin, yaklaşık 2 ay önce ilan ettiği karantina kararını kararlaştırdığı tarihten önce kaldırma kararı aldı. Karantina kararını 5 Haziran'da sonlandırma kararı alan Filistin yönetimi, korona virüs vaka sayısında haftalardır düşüş gözlemlenmesinin ardından tarihi geri çekti. Karantinanın kaldırılması bugünden itibaren geçerli olacak.

KAFELER AÇILIYOR

Alınan yeni önlemler kapsamında, şehirler arası seyahat yasağı da kaldırıldı. Toplu taşımaların da normal şekilde hizmet vermesi kararı alındı. Mağazalar, kafeler, restoranlar, sağlık merkezleri, camiler, kiliseler bu sabah itibariyle açıldı. Resmi kurumlar ise Ramazan Bayramı'nın son bulması ile yarın sabah saatlerinde iş başı yapacak.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, korona vaka sayılarında düşüşün ardından yeni bir döneme geçildiğini hatırlatarak, "Bu dönemde, insanların normal hayatlarına dönüş için gerekli önlem alınmasına karar verildi" dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaila, korona virüs testlerinin günlük bazda düzenli olarak süreceğini ifade etti. Olağanüstü halin devam ettiğini sözlerine ekleyen Filistinli Bakan, gerekli önlemlerin yeni test sonuçlarına göre değişkenlik gösterebileceğini ifade etti.

Filistin'de bugüne kadar 423 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Salgında 357 kişi de sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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