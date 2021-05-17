Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için "genel grev" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için "genel grev" çağrısı

Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için 'genel grev' çağrısı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki topraklarda tansiyonu yükselten ihlalleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı her yerde yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in işgal altındaki topraklarda tansiyonu yükselten ihlalleri nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı her yerde yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunuldu.

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerde bulunan tüm Filistinlilerin bir ve beraber olduğu mesajını vermek istedikleri ifade edildi.

Bu kapsamda yarın genel greve gidilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 18 Mayıs'ı "öfke günü" olarak isimlendirdikleri aktarıldı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi de dün İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için 18 Mayıs Salı günü genel greve gidilmesi çağrısı yapmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden göçe zorlaması ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları da İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail ordusu dünyadan gelen tepkilere rağmen bir haftadır Gazze'ye aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Deniz Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Adem Büyük Caner Erkin Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin'de İsrail saldırılarını protesto etmek için "genel grev" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:00:13. #1.15#

title