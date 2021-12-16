Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de Omicron varyantının ilk kez, yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü belirtti.

Söz konusu kişilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Tubas kentlerinden olduğunu aktaran Şahra, temaslıları belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Filistinlilere önlemlere uymaları çağrısında bulunan Şahra, Kovid-19 belirtileri görülen vatandaşların zaman kaybetmeden bir sağlık merkezine gitmesini istedi.

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

 DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title