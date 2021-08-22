Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Delta varyantının etkisiyle işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı yüksek seyrediyor.

Delta varyantının etkisiyle işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı yüksek seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 906 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 539'unun işgal altındaki Batı Şeria'da, 367'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği bildirildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısının 355 bin 509'a ulaştığı ve virüs nedeniyle 3 bin 905 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 8 bin 500'e yaklaştığı Filistin'de hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kovid-19'da dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Kovid-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişelerinin olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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