Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor
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Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 2 binlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

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İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 93 yeni vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 bin 93 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1539'unun Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 554'ünün Gazze Şeridi'nde görüldüğü aktarıldı.

Tedavi gören 20 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 771'e, vaka sayısının da 260 bin 390'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 205'inin durumunun ağır olduğu, 232 bin 227 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son haftalarda yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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