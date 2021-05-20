Filistin'de gazetecilere yapılan saldırılar Türkiye'de yankı buldu: Meslektaşlarımızın can güvenliğinin korunmasını istiyoruz

Filistin'de görev yapan basın çalışanlarının sıklıkla İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan gazeteciler, başlattıkları imza kampanyası ile herkesi yaşanan hukuksuzluğa "dur" demeye davet etti.

Onlarca yıldır, çocuk kadın demeden Filistinli sivilleri katleden İsrail güçlerinin, bölgedeki katliamları dünyaya duyuran basın mensuplarını bilinçli bir şekilde hedef alması Türkiye'deki duyarlı gazetecileri harekete geçirdi.

Bölgedeki meslektaşlarının can güvenliğinden endişe duyduklarını söyleyen gazeteciler, başlattıkları imza kampanyası ile herkesi, yaşanan hukuksuzluğa dur demeye çağırdı.

FİLİSTİN'DEKİ GAZETECİLERE YAPILAN SALDIRILARA TEPKİ

İsrail'in geçen hafta Associated Press ve Al Jazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının basın ofislerinin de içinde bulunduğu 13 katlı binayı bombalaması ve dünya kamuoyunun bölgeden haber almasını engellemeye çalışması pek çok ülke gibi Türkiye'deki haberciler arasında da geniş yankı buldu.

''46'DAN FAZLA GAZETECİ KATLEDİLDİ''

Bir grup duyarlı gazeteci tarafından oluşturulan "Filistin için Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi", İsrail'in 2000-2020 yılları arasında 46'dan fazla gazeteciyi katlettiğini, İsrail hapishanelerinde 16 tutuklu Filistinli gazeteci bulunduğunu, 2019 yılında Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisinin hava saldırısı sonucu yerle bir edildiğini hatırlattı. İsrail'in asıl amacının "Dünya kamuoyunun bölgedeki gerçekleri görmesini engellemek" olduğunu vurgulayan inisiyatif üyeleri, "İsrail, Uluslararası sözleşmelere göre silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan ve sivil olarak kabul edilen gazetecilerin görevlerini yapmalarını engelleyerek hukukun bütün kurallarını ihlal ediyor." dedi.

KAMUOYUNA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Yapılan açıklamada; "Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulmü ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaktan çekinmiyor. Bu bir devlet terörüdür. İsrail'in bu tutumunu şiddetle kınıyor, Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran basın çalışanlarının can güvenliğinin korunması için uluslararası kamuoyunu ve insanlık onurunu kaybetmemiş herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

Açıklamadan satır başları:

"Bizler burada imzası bulunan vicdan sahibi gazeteciler olarak işgalci İsrail güçlerine sesleniyoruz. 1948'den bu yana işgal ettiğiniz topraklarda gazetecileri; şiddet uygulayarak, hatta yaralayıp öldürerek susturabilirsiniz. Ama hakikatleri asla saklayamazsınız. Dünyanın dört bir yanında on binlerce basın mensubu Filistin'in ve mazlum halkların sesini duyurmaya devam edecek.

''İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇMELİYİZ''

İsrail'in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bölgedeki İsrail sorununa karşı harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz."

İnisiyatif üyeleri, vicdan sahibi herkesi, bölgede yaşanan hukuksuzluğa dur demek için http://www.pressforpalestine.com/# adresinde başlattıkları imza kampanyasına destek olmaya devam etti. İmza vermek için tıklayın.