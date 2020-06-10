Filistin'de engelliler otizmli İyad Hallak'ın polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etti İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.View on euronews Kaynak: DailyMotion.com