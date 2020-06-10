Filistin'de engelliler otizmli İyad Hallak'ın polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etti
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.
10.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:20
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.View on euronews
Kaynak: DailyMotion.com