Filistin'de engelliler otizmli İyad Hallak'ın polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etti
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Filistin'de engelliler otizmli İyad Hallak'ın polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

09.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:02

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından öldürülmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.View on euronews

Filistin'de engelliler otizmli İyad Hallak'ın polis şiddetiyle öldürülmesini protesto etti
Kaynak: Euronews.com

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