Filistin'de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Filistin'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 10 bin 444 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Vakalardan 8 bin 75'i işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 2 bin 369'u abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü.

Hastanede yatan 162 kişiden 79'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısının 535 bin 160'a, can kaybının 5 bin 104'e ulaştığı Filistin'de iyileşenlerin sayısı ise 475 bin 395 oldu.