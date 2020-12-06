Filistin'de Covid-19 testleri yapılamıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda korona virüs testleri için gerekli olan malzemelerin tükenmesi nedeniyle testlerin yapılamadığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda korona virüs testleri için gerekli olan malzemelerin tükenmesi nedeniyle testlerin yapılamadığı belirtildi.

Filistin, korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda Covid-19 testleri için kullanılan materyallerin tükenmesi nedeni ile test işlemlerinin yapılamadığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaileh ise yaptığı açıklamada, Covid-19 testleri için gerekli olan materyallerin ve laboratuvarların acil ihtiyaçlarının sağlanması için tüm partilere çağrıda bulundu.

Gazze'deki Covid-19 verilerine de değinen Kaileh, Mart ayından bu yana 25 bin 121 kişide korona virüs tespit edildiğini, 139 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı. Kaileh, 14 bin 391 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğunu dile getirirken, 10 bin 591 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı