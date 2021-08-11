Filistin'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filistin'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor

Filistin'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin vermeyi düşündüklerini açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin vermeyi düşündüklerini açıkladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen hükümet oturumu sırasında korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Iştiyye, "Yeni bir salgın dalgasının patlak vermesine karşı toplumun güvenliğini korumak, yeni tedbirlere ve kapatmalara geri dönmek zorunda kalmamak için virüse karşı aşı yaptırmayanlara karşı tedbirler alacağız. Bakanlar Kurulu'nda aşı yaptırmak istemeyenlere salgın bittiğinin duyurulmasına kadar ücretsiz izin verileceği yönünde bir öneri var" dedi.

Iştiyye, "Normal hayatımıza, okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitimin geri dönmek için aşıyı henüz almamış olan herkesin ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan merkezlerde hızla aşı olmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan resmi verilere göre Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Covid-19 aşısı uygulanan Filistinli sayısı 614 bin 176'ya ulaştı. - RAMALLAH

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Onur Akay Demet Akalın Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Filistin'de Covid-19 aşısı olmayı reddeden çalışanlara ücretsiz izin verilmesi planlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:33:52. #1.14#

title