Filistin'de 72 yaşındaki kadını kamyon ezdi
Filistin'de 72 yaşındaki kadını yolun karşına geçtiği sırada kamyon ezdi.
11.06.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:54
Filistin'de 72 yaşındaki kadını yolun karşına geçtiği sırada kamyon ezdi. Olay anı kameraya yansıdı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentinde 72 yaşındaki kadını yolun karşısına geçtiği sırada kamyon ezdi. Yetkililer, yaşlı kadının kazada ağır yaralandığını aktarırken, Al-Razi Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, kamyon sürücüsünün kazanın ardından tutuklandığını duyurdu.
Görüntülerde yaşlı kadının yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun kör noktasında kaldığı ve aracın kadının üzerinden geçtiği anlar görülüyor. - BATI ŞERİA
Kaynak: İHA