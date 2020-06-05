- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
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- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı Filistin'de korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.

05.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:51

- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

KUDÜS - Filistin'de korkulukları aşarak 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.

Filistin'in başkenti Kudüs'ün güneyinde yer alan Tire Baher kasabasında bisikleti ile yokuş aşağı indiği sırada duramayan küçük çocuk korkulukları aşarak, 6 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarak, çocuğu hastaneye götürdü. Kazada küçük çocuğun ağır yaralandığı belirtildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Filistin'de 6 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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