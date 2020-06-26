- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi
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- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi

- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi Filistin'in Batı Şeria bölgesinde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki adam kamyonun altında kalarak, can verdi.

26.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:16

- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi

BATI ŞERİA - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde karşıdan karşıya geçen 53 yaşındaki adam kamyonun altında kalarak, can verdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Hebron kentinde karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyonun kör noktasına denk gelen 53 yaşındaki Jihad Rashid Salhab, kamyonun altında kalarak, feci şekilde can verdi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Polis, kazanın ardından kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

- Filistin'de 53 yaşındaki adamı kamyon ezdi

Kaynak: İHA

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